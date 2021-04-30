Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 30 ölü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluşurken, enkaz altında kalan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı

Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek

Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı