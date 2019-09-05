Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 11 yaralı
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 11 yaralı

4 dakika önce

Afganistan'ın Logar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın Logar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Logar Emniyet Müdürü Rahmdad Muhlis, basına yaptığı açıklamada, intiharcının kendisinin de içinde bulunduğu bomba yüklü aracı Logar'ın Pul-i Alam şehrindeki bir askeri kampın yakınında patlattığını söyledi.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Muhlis, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Öte yandan başkent Kabil'de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:50 Kaynak: AA
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