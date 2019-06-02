Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Gazne Valiliği sözcüsü Muhammed Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Gazne merkezindeki polis merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 4 sivil ile 7 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda çok sayıda polisin öldüğünü iddia etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:23 Kaynak: AA
Afganistan, Güncel
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