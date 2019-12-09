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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü
7 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bir askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:34 Kaynak: AA
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bir askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın kendisinin de içinde bulunduğu bomba yüklü aracı askeri kampın girişinde patlattığını açıkladı.
Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.
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