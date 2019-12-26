Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü - Son Dakika
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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

6 saat önce

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü, System.String[]

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Belh ilçesindeki askeri karakolu bomba yüklü araçla hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, üç askerin de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan iki gün önce de militanların Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetmişti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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