Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
Son Dakika Dünya Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 7 yaralı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Saldırı, başkent Kabil'de, bomba yüklü araçla düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


Afganistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
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