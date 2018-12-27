Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bomba Yüklü Araçta Patlama

Afganistan'da Bomba Yüklü Araçta Patlama

1 saat önce

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 örgüt üyesi öldü.

Afganistan'da Bomba Yüklü Araçta Patlama, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 örgüt üyesi öldü.

Gazne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deh Yak ilçesinde, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiği, 5 militanın öldüğü bildirildi.

Açıklamada, militanların, bomba yüklü aracı, Deh Yak kaymakamlık binasına yönelik saldırı amacıyla hazırladığı belirtilerek olayda örgüt üyelerinden yaralananlar da olduğu kaydedildi.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:59 Kaynak: AA

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