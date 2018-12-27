Afganistan'da Bomba Yüklü Araçta Patlama

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 örgüt üyesi öldü.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 örgüt üyesi öldü.



Gazne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deh Yak ilçesinde, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiği, 5 militanın öldüğü bildirildi.



Açıklamada, militanların, bomba yüklü aracı, Deh Yak kaymakamlık binasına yönelik saldırı amacıyla hazırladığı belirtilerek olayda örgüt üyelerinden yaralananlar da olduğu kaydedildi.



Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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