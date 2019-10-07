Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü motosikletli saldırı: 10 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Afganistan'da bomba yüklü motosikletli saldırı: 10 ölü, 4 yaralı

Afganistan'da bomba yüklü motosikletli saldırı: 10 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Afganistan'da bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da bomba yüklü motosikletli saldırı: 10 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Afganistan'da bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğu açıklandı.

Saldırı, yerel saatle 16.30 sıralarında, Nangahar bölgesindeki Celalabad şehrinde, bomba yüklü motosikletle düzenlendi. Patlamanın Üçüncü Güvenlik Bölgesi'nde meydana geldiği, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:59 Kaynak: DHA
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