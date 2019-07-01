Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı araç patladı: 53 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Afganistan'da bombalı araç patladı: 53 yaralı

16 dakika önce

Afganistan'da bombalı araç ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı.

Afganistan'da bombalı araç patladı: 53 yaralı, System.String[]


Afganistan'da bombalı araç ile yapılan saldırıda, 53 kişi yaralandı. Yararlılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi.
Kabil şehrinde, yerel saat ile 8.00 sıralarında meydana gelen patlamada, 53 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede silahlı saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtilirken; bölgeye giden yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Bombalı araç ile yapılan saldırıyı henüz üstenen olmadı.

- Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:33 Kaynak: DHA
Kabil, Afganistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü Bitlisli kadınlar çamurdan para kazanıyor Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:49:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı araç patladı: 53 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]