Afganistan'da bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da bir hapishaneye bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi olan Celalabad şehrinde bulunan hapishaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeden silah seslerinin yükseldiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Aryan, "Bugün saat 18.45'te Nangarhar ilinde bir patlama meydana geldi" dedi. - KABİL