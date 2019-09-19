Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı
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Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı

53 dakika önce

Afganistan'da bir hastane önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı, System.String[]

Afganistan'da bir hastane önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Khaama haber ajansında yer alan habere göre, Zabul bölgesinde yer alan Kalat şehrindeki bir hastaneye bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel saat ile 06.00'da gerçekleştirilen saldırıda, 15 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polislerin de bulunduğu 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıları taşıyan aracın olay yerinden geçişi

-Yaralı bebeğin görüntüsü

-Hastaneden fotoğraf

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
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