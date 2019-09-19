Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı

Afganistan, (DHA) ? Afganistan'da bir hastane önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Khaama haber ajansında yer alan habere göre, Zabul bölgesinde yer alan Kalat şehrindeki bir hastaneye bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel saat ile 06.00'da gerçekleştirilen saldırıda, 15 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polislerin de bulunduğu 66 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.