Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü - Son Dakika Dünya

Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh şehrinde bir askeri üsse düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 Afgan askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

Afganistan'da bombalı araçla saldırı: 6 asker öldü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh şehrinde bir askeri üsse düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 Afgan askeri öldü, 3 asker de yaralandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yere saatle 04.30'da askeri üsse bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği; 6 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, 2 gün önce de Taliban ile Afganistan Ordusu arasında yaşanan çatışmalarda 15 Afgan askeri hayatını kaybetmişti.


Afganistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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