Afganistan'da bombalı araçla saldırı: en az 20 ölü, 95 yaralı
47 dakika önce
Afganistan'da 28 Eylül'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde şiddet olayları giderek tırmanırken perşembe günü bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Ülkenin güneyinde meydana gelen bombalı araçla saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 95 kişi de yaralandı.
Afganistan'da 28 Eylül'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde şiddet olayları giderek tırmanırken, perşembe günü bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Ülkenin güneyinde meydana gelen bombalı araçla saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 95 kişi de yaralandı.
İki eyalet yetkilisi saldırının hastaneyi hedef aldığını söylerken, eylemin sorumluluğunu üstlenen Taliban ise bombalı aracın Afgan güvenlik güçlerini hedef aldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:30
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