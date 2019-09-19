Afganistan'da bombalı araçla saldırı: en az 20 ölü, 95 yaralı

Afganistan'da 28 Eylül'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde şiddet olayları giderek tırmanırken, perşembe günü bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Ülkenin güneyinde meydana gelen bombalı araçla saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 95 kişi de yaralandı.



İki eyalet yetkilisi saldırının hastaneyi hedef aldığını söylerken, eylemin sorumluluğunu üstlenen Taliban ise bombalı aracın Afgan güvenlik güçlerini hedef aldığını bildirdi.