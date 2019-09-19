Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı araçla saldırı: en az 20 ölü, 95 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Afganistan'da bombalı araçla saldırı: en az 20 ölü, 95 yaralı

47 dakika önce

Afganistan'da 28 Eylül'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde şiddet olayları giderek tırmanırken perşembe günü bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Ülkenin güneyinde meydana gelen bombalı araçla saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 95 kişi de yaralandı.

Afganistan'da bombalı araçla saldırı: en az 20 ölü, 95 yaralı, System.String[]

Afganistan'da 28 Eylül'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde şiddet olayları giderek tırmanırken, perşembe günü bir bombalı saldırı daha gerçekleşti. Ülkenin güneyinde meydana gelen bombalı araçla saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybederken 95 kişi de yaralandı.


İki eyalet yetkilisi saldırının hastaneyi hedef aldığını söylerken, eylemin sorumluluğunu üstlenen Taliban ise bombalı aracın Afgan güvenlik güçlerini hedef aldığını bildirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Afganistan, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor
Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın, yaşadıklarını anlattı ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı araçla saldırı: en az 20 ölü, 95 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]