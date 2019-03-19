Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ın Amma Sakine bölgesinde üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle bir sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaralandığını ifade eden Velizadeh, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maummer Ketenci ve Kalçasını Açan Hatice, Canlı Yayında Birbirine Girdi Yerli Safranın Kilosu 30 Bin TL'den Satılıyor Saldırgan Bir Kişiye Odaklanmıştı" Endonezya'yı Sel Vurdu: En Az 92 Ölü, 160 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 19:15:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]