Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü

36 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 3. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracı geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:06 Kaynak: AA

Celalabat, Nangarhar, Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı MHP'li Vekilden, "AK Parti İstanbul'da Neden Kaybetti?" Sorusuna Çarpıcı Yanıt Mansur Yavaş'ın Mazbatasını Ne Zaman Alacağı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 09:42:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]