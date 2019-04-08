Afganistan'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü
36 dakika önce
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan
'ın doğusundaki Nangarhar
vilayetinin merkezi Celalabad
kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 3. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracı geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 7 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:06 Kaynak: AA
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