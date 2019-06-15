Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

59 dakika önce

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda kanaat önderlerinden Lala Can hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, System.String[]
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda kanaat önderlerinden Lala Can hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın kanaat önderlerinden Lala Can'ın aracına yerleştirilen bombanın, vilayetin Samkaney ilçesinde patlatıldığını belirtti.
Saldırıda Can'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Tebessüm, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:19 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel
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