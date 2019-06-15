Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
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Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda kanaat önderlerinden Lala Can hayatını kaybetti.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:19 Kaynak: AA
'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda kanaat önderlerinden Lala Can hayatını kaybetti.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, Paktiya'nın kanaat önderlerinden Lala Can'ın aracına yerleştirilen bombanın, vilayetin Samkaney ilçesinde patlatıldığını belirtti.
Saldırıda Can'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Tebessüm, 2 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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