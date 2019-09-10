Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın tanınmış doktorlarından Nevruz Şinvari'nin aracına yerleştirilen bombanın, Celalabad şehrinde seyir halindeyken patlatıldığını belirtti.

Hogyani, saldırıda Şinvari'nin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Nangarhar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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