Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
1 saat önce
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın tanınmış doktorlarından Nevruz Şinvari'nin aracına yerleştirilen bombanın, Celalabad şehrinde seyir halindeyken patlatıldığını belirtti.
Hogyani, saldırıda Şinvari'nin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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