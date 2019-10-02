Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

25 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda cami imamı hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda cami imamı hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, yaptığı açıklamada, Belh'in Dereçi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, içinde bir cami imamının da bulunduğu aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda, cami imamının yaşamını yitirdiğini kaydeden Rezai, iki sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rezai, saldırının Taliban tarafından yapıldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş "Ankapark'ın maliyeti 700-750 milyon dolar" dedi! Melih Gökçek fatura istedi
TBMM TV, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesip arşivden görüntü verdi Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak Meclis Başkanı Şentop'tan Faruk Çelik'e yanıt: 50+1 sistemi doğrudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:46:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]