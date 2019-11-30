Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

6 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil'in araç konvoyunun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Mukbil'in hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, bir gazeteci ile 2 korumasının da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Helmand, Marca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:35:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]