Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Pul-i Tasaddi bölgesindeki hamamın önünde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 3 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Adil, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların sivil halk olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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