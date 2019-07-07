Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü
23 dakika önce
Afganistan'ın Gazni kentinde istihbarat birimine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralandı.
Afganistan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:22 Kaynak: İHA
'ın Gazni kentinde istihbarat birimine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın Gazni şehrinde bulunan istihbarat birimine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı
sözcüsü Wahidullah Mayar, 4'ü sivil 8'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 179 kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.
Öte yandan, saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban militanlarının geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlediği saldırılarda 268 Afgan gücü ve 66 sivil hayatını kaybetmişti. - KABİL
"Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!
Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu
Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!
Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü