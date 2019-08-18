Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü
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Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

15 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Balkh vilayetinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü, System.String[]
Afganistan'ın kuzeyindeki Balkh vilayetinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Vilayetin Dawlat Abad bölgesi valisi Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivilleri taşıyan bir minibüsün Barbar köyü yakınlarından geçtiği sırada yol kenarındaki el yapımı patlayıcının infilak ettiğini söyledi.
Yusuf, 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölenler arasında 7 kadın ve iki çocuğun bulunduğunu kaydetti.
Saldırıyı üstlenen olmazken, Yusuf, Taliban'ı suçladı.
Kabil'de, dün Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri Dubai adlı düğün salonuna düzenlenen saldırıda, intihar bombacısının üzerindeki düzeneği kalabalığın içinde patlatması sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkede, temmuzda, 1500'ten fazla sivilin askeri saldırılarda yaralandığını ya da öldüğünü bildirmişti.
Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:58 Kaynak: AA
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