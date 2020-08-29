- Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü - Son Dakika

- Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü

KANDAHAR - Afganistan'ın Kandahar şehrinin Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patlatılması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandahar şehrinin Spin Buldak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama, sivilleri taşıyan araçta bulunan 13 kişinin ölümüne yol açtı. Patlama sonucu 6'sı çocuk 13 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Patlamada yaralanan sivillerin ise hastanede tedavisi sürüyor. Yerel kaynaklar, bir düğün merasimine katılan sivillerin dönüşü esnasında Taliban tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.