Afganistan'da Bombalı Saldırı
1 saat önce
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde, aracına patlayıcı yerleştirilen ilçe emniyet müdürü öldü.
Afganistan
'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde, aracına patlayıcı yerleştirilen ilçe emniyet müdürü öldü.
Tahar Valiliği Sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahar'ın Darkad ilçesi Emniyet Müdürü Muhammed Omar'ın makam aracına yerleştirilen bombanın, Tahar Valiliği binası önünde uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.
Saldırıda Emniyet Müdürü Omar'ın hayatını kaybettiğini söyleyen Hicri, patlamada üç sivilin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:52 Kaynak: AA
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