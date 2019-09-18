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Afganistan'da bombalı saldırı

16 dakika önce

Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad şehrinde hükümet binasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan'da bombalı saldırı, System.String[]

Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad şehrinde hükümet binasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.


Afganistan'ın Celalabad şehrinde hükümet binasının hedef alındığı bir saldırı gerçekleştirildi. Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Bir intihar saldırısı elektronik kimlik şubesinin girişinde gerçekleşti ve ardından belirsiz sayıda saldırgan binaya girdi" dedi.


Khogyani, saldırının devam ettiğini, polis özel kuvvetlerinin saldırıya son vermek için saldırganlarla çatışmaya girdiğini ve binada bulunan çalışanları kurtarmaya çalıştığını belirtti.


Öte yandan, Celalabad şehrinde elektronik kimlik şubesi 6 hafta önce açıldı ve 60'a yakın çalışanı bulunuyor. - KABİL

Afganistan, Celalabat, Hükümet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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