Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Host Emniyet Müdürlüğü, Host'un merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın kalabalık bölgede patlatıldığını açıkladı.

Host Devlet Hastanesi Başhekimi Gul Habibşah, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 23 sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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