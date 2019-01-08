Afganistan'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Host Emniyet Müdürlüğü, Host'un merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın kalabalık bölgede patlatıldığını açıkladı.
Host Devlet Hastanesi Başhekimi Gul Habibşah, saldırıda 2 sivilin öldüğünü, 23 sivilin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:14 Kaynak: AA
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