Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü
Son Dakika Güncel Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü

29 dakika önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde bir dükkana yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde bir dükkana yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri, Bilçirag'ın merkezindeki bir dükkana yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin dükkana alışveriş yapmak için girdiği sırada patlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 sivil ile 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Faryab, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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