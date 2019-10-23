Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü
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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde bir dükkana yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesinde bir dükkana yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Bilçirag'ın merkezindeki bir dükkana yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin dükkana alışveriş yapmak için girdiği sırada patlatıldığını kaydetti.
Yetkililer, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 sivil ile 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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