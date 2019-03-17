Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü
1 saat önce
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nur, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kazi Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askerlerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, 3 askerin de yaralandığını söyledi.
Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise saldırıda ayrıca 2 sivilin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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