Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü

1 saat önce

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 3 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nur, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kazi Kale bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, askerlerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, 3 askerin de yaralandığını söyledi.

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise saldırıda ayrıca 2 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:07 Kaynak: AA

Gazne, Afganistan, Güncel
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