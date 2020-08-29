Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, System.String[]

Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, basına yaptığı açıklamada, Zabul'un Şahcoy ilçesinin Çinui köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Siyal, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika

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