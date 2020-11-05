Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesindeki korucu komutanı Nazar Gul'un evine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.
Şolgara Emniyet Müdürü Sayed Arif İkbali, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki korucu komutanlarından Nazar Gul'un evine yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
İkbali, saldırıda komutan Gul'un oğlu ve iki sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika