Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Uruzgan Valiliği sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezi Trinkot şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaralandığını ifade eden İbadi, bombanın Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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