Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın Parwan vilayetinde öğretim görevlilerini ve üniversite rektörünü taşıyan aracın geçişi sırasında bomba patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Kapisa vilayetindeki Al Biruni Üniversitesi rektörünü ve öğretim görevlilerini taşıyan araç, başkent Kabil'e doğru seyir halindeyken Parwan vilayetinde bombalı saldırıya uğradı. Yerel saatle 15.15 sıralarında aracın geçişinde yola daha önceden yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, rektör dahil 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi. - KABİL