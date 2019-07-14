Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
3 saat önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Faring ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Afganistan Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:21 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Faring ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Faring ilçe Kaymakamı Abdul Veli Hamidi, basına yaptığı açıklamada, ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamidi, 2 polisin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
75'lik cani 70 yaşındaki kardeşini camide namaz kılarken öldürdü Polis boğazı kesilip, evi yakılan Çinli kadının katil zanlısını 'PUBG' şapkasından buldu Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı