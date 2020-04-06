Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Adil, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Çemtal'ın Baytimur köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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