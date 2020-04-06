Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
6 saat önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Çemtal'ın Baytimur köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçişi sırasında patladığını söyledi.
Adil, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:16 Kaynak: AA
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