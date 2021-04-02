Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

Son dakika gündem haberi: Afganistan'ın güneyindeki Helmand'a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand'a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmand'da bulunan Chargul bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Chargul'a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zwak yaptığı açıklamada, "Sivilleri taşıyan araç bölgeden geçerken, yol kenarındaki patlayıcının hedefi oldu ve olayda 5 sivil yaşamını yitirdi" dedi. Öte yandan ülkenin batısında yer alan Herat'ın Kashke Kohna bölgesinde de benzer bir saldırı gerçekleştirildi, saldırıda 7 sivil yaralandı. (Sultan Faizy/İHA)

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