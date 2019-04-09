Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Bombalı Saldırı: 8 Yaralı

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 8 Yaralı

12 dakika önce

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'da Bombalı Saldırı: 8 Yaralı, System.String[]
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayın temizleme kurumuna ait bir araca yerleştirilen bombanın, Celalabad merkezinde patlatıldığını belirtti.

Hogyani, saldırıda üçü kadın 8 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir gün önce de Celalabad'ın 3. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:07 Kaynak: AA
Nangarhar, Celalabat, Afganistan, Güncel
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