Afganistan'da bombalı saldırı: En az 2 çocuk öldü, 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan'da bombalı saldırı: En az 2 çocuk öldü, 9 yaralı - Son Dakika Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: En az 2 çocuk öldü, 9 yaralı

6 saat önce

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Mezarı Şerif'te yol kenarına yerleştirilen bombaların peş peşe infilak etmesi sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi, 8'i sivil 9 kişi de yaralandı

Afganistan'da bombalı saldırı: En az 2 çocuk öldü, 9 yaralı, System.String[]

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Mezarı Şerif'te yol kenarına yerleştirilen iki bombanın eş zamanlı olarak infilak etmesi sonucu en az 2 çocuk hayatını kaybetti.


Çocuklardan biri 14 diğerinin 10 yaşında olduğu belirtildi.

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Afganistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:39 
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