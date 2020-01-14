Afganistan'da bombalı saldırı: En az 2 çocuk öldü, 9 yaralı

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Mezarı Şerif'te yol kenarına yerleştirilen iki bombanın eş zamanlı olarak infilak etmesi sonucu en az 2 çocuk hayatını kaybetti.



Çocuklardan biri 14 diğerinin 10 yaşında olduğu belirtildi.