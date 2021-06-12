Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayısta bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Afganistan'da barış sürecinin belirsizliği sürerken saldırılar devam ediyor. Ülkede mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Belh İl Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 8 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Sançaraki Kavşağı yakınında bisiklete yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

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