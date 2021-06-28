Afganistan'da bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Son Dakika

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hogyani, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, dört kişinin yaralandığını belirtti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir hayır kurumuna ait aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

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