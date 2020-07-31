Afganistan'da bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Tank Mevlevi bölgesinde hayvan pazarına yerleştirilen bombanın, kurban almak için pazarda toplanan kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 05:13

Kaynak: AA

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