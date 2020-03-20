Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

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Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü
6 saat önce
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Nahreyin ilçe Kaymakamı Fazluddin Muradi, basına yaptığı açıklamada, Nahreyin'in Şeyh Celal bölgesindeki polis karakolu yakınına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini bildiren Muradi, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti.
Muradi, bombanın bölgeye Taliban üyelerince yerleştirildiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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