Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika
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Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

12 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Fazıl Bek bölgesinde el arabasına yerleştirilen bombanın kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, bir kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da her yıl sivil yerleşim yerleri ve halkın yoğun yaşadığı yerlere düzenlenen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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