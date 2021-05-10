Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Pul-i Matak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir minibüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Rahimi, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Dün gece saatlerinde ülkenin Zabul vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 11 yolcu hayatını kaybetmişti. Öte yandan Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını açıkladı. Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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