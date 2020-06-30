Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nave ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nave ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

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Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Nave ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Zuvak, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bir sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Helmand'ın Sangin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırılarda 23 sivil hayatını kaybetmişti.

Afganistan, Helmand, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:41 Kaynak: AA

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