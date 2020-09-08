Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Farah'ın Darabad bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivillerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 16:53 - Kaynak: AA
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