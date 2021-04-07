Afganistan'da bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nangarhar Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Han, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 polis ile 15 sivilin yaralandığını belirtti.

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Farid Han, basına yaptığı açıklamada, vilayetin merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

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