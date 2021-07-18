Afganistan'da bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yaklaşık 10 ay önce Türkmen Türkü olan Abdul Rauf adında küçük bir çocuk, okul yolunda kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Koçai Mazari bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, yaklaşık 10 ay önce fidye için kaçırılan Abdul Rauf'un babasının aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Galatasaray, Jens Stryger Larsen'le anlaşmaya vardı! Danimarkalı imza için İstanbul'a geliyor

MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan İngiltere Milli Takımı'na çarpıcı tepki: Çok ayıp şeyler oldu