Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü - Son Dakika

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin AB Kamari ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
AB Kamari Kaymakamı Hudad Tayyib, basına yaptığı açıklamada, ilçesinin Tegab Rubat bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin yaralandığını belirten Tayyib, saldırının ardından bölgede düzenlenen operasyonda çok sayıda militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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