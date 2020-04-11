Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü - Son Dakika

Afganistan'da bombalı saldırıda 3 sivil öldü
6 saat önce
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Spin Buldak ilçesinde piknik alanına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu üç sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Spin Buldak ilçesinde piknik alanına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu üç sivil hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Spin Buldak ilçesinde piknik yapılan bölgeye yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Barikzey, saldırıda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:34 Kaynak: AA
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